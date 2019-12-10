"الزراعة": هناك رقابة صارمة على المنافذ بشأن الحبة السامة

أكد الدكتور عباس الشناوي، مدير قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن هناك تشديد كبير على شراء "الحبة السامة"، لافتا إلى أنها ستعامل معاملة "الجدول" في الصيدليات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الحبة السامة عبارة عن مبيد حشري في صورة صلبة تستخدم لتخزين القمح، وهذه الحبة عبارة عن مواد تبخير لحفظ الحبوب بالمخازن، فهي تتحول من الحالة الصلبة للغازية لمقاومة الحشرات في المحاصيل المخزمة.

ولفت "الشناوي"، إلى أن الحبة السامة ليست علاجا ولكنها مبيد حشري، وهي آمنة على الحبوب وآمنة على حياة الإنسان بعد أكله للحبوب المخزنة.

وتابع: "الانتحار هو إنسان بيتخلص من حياته سواء عن طريق الحبة السامة أو أي طريقة أخرى، ولو تم منع تداول الحبة السامة سيفكر المنتحر في طريقة أخرى، ولكن الوزارة تقوم بدورها في تحجيم تداول الحبة السامة إلا في أغراضها المخصصة".