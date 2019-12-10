الباز يتحدى أيمن نور: هل تستطيع إعلان حجم أرصدتك في البنوك؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الهارب أيمن نور يتحدث عن أن الإعلام المصري يناصبه العداء، ولكن في الحقيقة الإعلام لا يعاديه ولكنه يكشف خيانته للبلد.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أمين نور يأتي إلى مصر وسيحاكم وسيسجن بها، وهو أمر بات قريبا جدا.

وتحدى الباز أيمن نور، بأن يخرج عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ليصارح الناس بحجم الأموال التي يمتلكها، ويكشف عن أرصدته في البنوك، ومن أين أتى بأمواله؟، على الأقل ليبرئ نفسه أمام الناس، لأنه متهم بالتآمر والخيانة لدولته، ويقبض ثمن هذه الخيانة.