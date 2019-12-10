أحمد موسى: منظومة الشهر العقاري تحتاج إلى تغيير شامل

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو من داخل مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة والإسكندرية، يؤكد المعاناة التي يواجهها المواطنون، مشيرا إلى أن منظومة الشهر العقاري تحتاج إلى تغيير شامل.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعب المصري يقضي يومه بالكامل في الشهر العقاري لحل أي مشكلة.



وأوضح أن مليون مواطن يذهبون للشهر العقاري في الشهر، وأن العام الماضي شهد زيارات تصل لـ 13 مليون مواطن للشهر العقاري، مشيرا إلى أن مكاتب الشهر العقاري يجب أن تقوم بتعيين موظفين لحل مشكلات المواطنين، مؤكدًا "الشهر العقاري بيكسب".

