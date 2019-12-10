"أبومازن" يشيد بموقف دول التعاون تجاه قضية فلسطين

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، بالمواقف المميزة والتاريخية والدائمة لدول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والموقف الحازم الذي صدر عن القمة الخليجية بخصوص عدم شرعية الاستيطان، واعتباره مخالفا للقانون الدولي والشرعية الدولية.



ورحّب عباس، باسم الشعب الفلسطيني والقيادة بموقف خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد موقف المملكة الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها القدس الشرقية، ورفض سياسة الاستيطان غير الشرعي.



وأكد الرئيس الفلسطيني أن استضافة المملكة لهذه القمة في هذه الظروف الدقيقة لها أهمية خاصة في تثبيت الحقوق الفلسطينية، وفقًا لوكالة وفا الرسمية.