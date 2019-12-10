أصغر رئيسة وزراء في العالم تتولى منصبها

تولت الفنلندية سانا مارين، من "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" منصبها رسميا، الثلاثاء، لتصبح أصغر رئيسة وزراء في العالم بعمر لا يتجاوز 34 عاما.



وبعد الحصول على ثقة البرلمان المكون من مجلس واحد بغالبية 99 مقابل 70 صوتا، التقت مارين وحكومتها التي تمثل يسار الوسط، الرئيس ساولي نينستو.



وبعد التصويت في البرلمان اليوم الثلاثاء، قالت: "لقد وعدنا شعب فنلندا بإحداث تغيير، والآن علينا أن نحافظ على هذا الوعد، وفي يونيو اتفقنا على برنامج حكومي، وأعتقد أنه من خلال العمل سنستعيد ثقة المواطنين".