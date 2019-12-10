الحرية: ٣٠٠ ألف شاب سجلوا في منتدى شباب العالم

أعلن ماجد طلعت، أمين التثقيف السياسى بحزب الحرية المصرى، أحد المشاركين فى النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، أن المنتدى سيشهد تدشين حاضنة أعمال لمساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم الصغيرة.



وأضاف «طلعت» أن أرقام المسجلين لحضور النسخة الثالثة، تؤكد أن فكرة منتدى شباب العالم تحقق نجاحات مستمرة، موضحًا أن عدد الشباب الذين سجلوا بياناتهم بموقع المنتدى وصل إلى ٣٠٠ ألف شاب من معظم دول العالم.

