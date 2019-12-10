إيبارشية المنيا تنظم ندوة تعريفية عن الإدمان

نظمت أسرة البابا شنودة الثالث للخدمات الروحية والتنموية وبالتنسيق مع خدمة الحياة الأفضل لعلاج الإدمان بايبارشية المنيا، ندوة تعريفية عن الإدمان وأعراضه وأهمية خدمة الإدمان بالقري، بكنيسة الأمير تادرس للتعريف عن كيفية تعامل خدام القري مع الشخص المدمن.



وشارك بالحضور عدد من خدام أسرة البابا شنودة الثالث للخدمات الروحية والتنموية بقري سوادة وكدوان والجارحي وعاصم والمقدس وبحضور القس مرقس سعد.

