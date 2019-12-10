الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: منتدى شباب العالم يعكس اهتمام مصر بشباب إفريقيا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:37 م
كريم سالم
كريم سالم
محمد جعفر
طباعة
قال كريم سالم، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص منذ توليه المسئولية على تمكين الشباب، إيمانًا منه بقدراتهم على تقديم أفضل ما لديهم لصالح مصر، مشيرًا إلى أن أبرز دليل على ذلك حركة المحافظين الأخيرة التى ضمت عددًا كبيرًا من نواب المحافظين الشباب.
ورأى «سالم» أن أجندة النسخة الثالثة من منتدى الشباب تعكس مدى اهتمام الدولة بالتواصل مع شباب القارة السمراء، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لإطلاع شباب العالم على حقيقة الأوضاع فى مصر بدلًا من تركهم للمنظمات المأجورة التى تسعى لخلق صورة مزيفة عن مصر.

■ بداية.. كيف ترى نتائج النسختين السابقتين من منتدى الشباب؟
- النسختان السابقتان أثمرتا عن حوارات إيجابية بين الشباب من مختلف البلدان، وبشكل عام تسهم هذه المنتديات فى بناء القدرات لدى الشباب المشاركين، سواء المصريين أو الأجانب، كما أنها تنقل الخبرات إلى الشاب المصرى وتفيده فى عملية بناء القدرة والتدريب وإصقال المهارات.
واتضح مؤخرًا مدى أهمية مؤتمرات الشباب، وحرص الدولة على وجود قيادات شبابية فى الجهازين الإدارى والتنفيذى، حيث تم اختيار العديد من العناصر الشبابية فى حركة المحافظين الأخيرة، التى تمثل، فى تقديرى، خطوة مهمة فى سبيل دعم الجهاز الإدارى بالشباب ضمن خطة التمكين والاهتمام بتمثيل الشباب وزيادة مشاركتهم السياسية فى مجلس النواب والعمل العام. ومن العوائد الإيجابية لها تعزيز قدرات الشباب المشاركين أو المتابعين أنشطة وفعاليات المنتدى، وكذلك لها دور فى زيادة القوى الناعمة لمصر من خلال التواصل مع الشباب من مختلف بلدان العالم، وعلى الأخص فى مجالات السياحة والأمن واحترام حقوق الإنسان وغيرها، وهى تمثل أيضًا فرصة لإطلاع الشعوب المختلفة على الوضع على أرض الواقع وليس من خلال المنظمات التى تصدر تقارير مغلوطة دائمًا بأهداف خبيثة.
■ ما رأيك فى الملفات والقضايا المطروحة فى النسخة الثالثة للمنتدى؟
- أعتقد أنها ملفات مهمة جدًا، خاصة التكنولوجيا، لأنها أصبحت الوسيلة الأهم والأولى فى التعامل بين الشباب من خلال التواصل، سواء الاجتماعى أو السياسى وغيرهما، وبقدر ما تُمثل فرصة لكسر الحدود الجغرافية والتعامل عبر الفضاء الإلكترونى، فإنها تمثل كذلك تحديًا، لأنه يتم بث العديد من المعلومات المغلوطة والأخبار غير الصحيحة التى تؤثر فى غالبية الأحيان على استقرار الدول بالسلب، وبهذا ستكون مطروحة على أجندة المنتدى مناقشة آلية الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الصالح العام، وتعزيز إجراءات مواجهة نتائجها السلبية واستغلالها كوسيلة لهدم الدول والتأثير على الشعوب.
كما أن أجندة المنتدى تعكس حرص الدولة وقادتها على تعزيز التواصل مع القارة الإفريقية وبحث أزماتها عن قرب ومناقشة الحلول، خاصة فى ملفات التغير المناخى وتعزيز الأمن الغذائى، وكذلك مواجهة الإرهاب، وهى أكثر الأزمات التى تواجه دول القارة.
■ ماذا عن القضايا الأخرى التى يمكن طرحها للمناقشة؟
- هناك العديد من التحديات التى تستقطب اهتمام شباب العالم من مختلف الجنسيات، والتى يجب التركيز عليها، وأبرزها آليات البحث عن فرص عمل جديدة فى المجتمعات المختلفة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا فى ذلك.
■ كيف يمكن تغيير الصورة الذهنية عن ملف حقوق الإنسان فى مصر؟
- تواجه الدولة المصرية حالة من الهجوم غير المسبوق، خاصة فى ملف حقوق الإنسان، كما تعمل منظمات مأجورة على تصدير صورة بأن الوضع غير آمن، ما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية خاصة فى قطاع السياحة، ومن خلال المنتدى سيتم الرد على ذلك بوضوح، لأن شباب العالم سيشاركون فى الندوات وسيرون بأنفسهم أن الوضع آمن ومستقر، وأن تلك المنظمات كاذبة فيما تروج له.
■ كيف تقيّم تعامل الدولة مع ملف دعم الشباب؟
- منذ توليه المسئولية، حرص الرئيس السيسى على الاهتمام بالشباب وتعزيز قدراتهم وإتاحة فرص كبيرة للاستعانة بهم فى المناصب، خاصة أن لديهم ما يستطيعون الإفادة به فى تطوير المجتمع، وأبرز الأمثلة من وجهة نظرى، إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ودورها فى تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات التى تساعدهم فى تحسين حياتهم وتعزيز قدراتهم، بجانب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، حيث إن لهما مخرجات مشهودة فى تطوير قدرات الشباب، واختيار مجموعة من القيادات التنفيذية ممثلين عن قطاع الشباب فى مرحلة لاحقة.
■ أخيرًا.. ماذا قدم نواب البرلمان الشباب حتى الآن؟
- كان لهم أثر إيجابى فى تطوير عمل المجلس وتقديم خدمات للمواطنين واستحداث آليات تواصل معهم والتعرف عن قرب بأزماتهم وبحث حلها، والتحدى الحقيقى سوف يكون خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأبرزها انتخابات المحليات، لأنها ستكون نقطة انطلاقة لدخول الشباب المجال العام على مستوى أوسع بكثير من الوضع الحالى.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

قامع الحريات.. ماذا كان يفعل مرسي في موقع "إخوان أونلاين"؟

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة صادمة.. فشل انتقال "كهربا" للأهلى

منذ حوالي 4 ساعات

"التعاون الخليجى" يدعم مصر فى قضيتى سد النهضة ومكافحة الإرهاب

منذ حوالي 11 ساعة

"أمن القاهرة" ينفي وقوع انفجار في المعادي والمقطم

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

إنجاز طبي جديد لعلاج سرطان الثدي الأكثر فتكًا

3 نشاطات تجنبي ممارستها بالمكياج

تطوير عدسات لاصقة تشحن لاسلكيا

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

الرئيس نيوز

"الخارجية البحرينية": قطر غير جادة في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع

الداخلية الفرنسية: نحو 330 ألف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات

رئيسة "النواب الأمريكي" تتوقع تفادي توقف عمل الحكومة

رئيس "السكة الحديد" يكشف موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

منوعات

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

عملاء أمازون يشتكون من اختراق حساباتهم

عودة أحد أقمار منظومة "غلوناس" للعمل من جديد

سر احتفال امرأة بالكريسماس مع "دمية"

كشكول

"النيلي" يطمئن على صحة طالبات تحفيظ القرآن المصابات في حادث سير

انطلاق فوج طلابي من جامعة المنيا لزيارة مشروعات هضبة الجلالة

وكيل تعليم البرلمان لـ"شوقي": عملت شيء حلو لكن لا تستطيع تطبيقه

قرار جمهوري بإنشاء جامعة اللوتس في المنيا الجديدة

إسلام سياسي

"الطرق الصوفية" تجهز خدماتها لإستقبال المريدين فى مولد الحسين

شاهد كيف يتلقى أطفال الدواعش تدريباتهم داخل مخيم الهول - فيديو

بعد تفسيره الخاطىء للقرآن ...الأوقاف تفصل الصوفى إبراهيم أبوحسين من الخطابة والصوفية تتبرأ منه

فرحة إخوانية بعدم حضور أمير قطر للقمة العربية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تناقش تأثير الشعراء فى المجتمع

"قطرات من دم الشعر" في مؤتمر أدباء مصر

هيثم الحاج علي: المجتمع هو من ينتج ويجدد الخطابات الثقافية

"بيرم التونسي".. مسيرة الإبداع على طاولة "أدباء مصر"

صفحتنا ع الفيس بوك