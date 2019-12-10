إصابة طالب بكسر في الجمجمة خلال مشاجرة بالدقهلية

أصيب طالب بكسر في الجمجمة إثر دخوله في مشاجرة عنيفة مع آخرين، انتهت بإصابته بآلة حادة على رأسه بقرية منشية السيد محمود التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة عن وصول طالب إلى مستشفى دكرنس العام، بإصابات خطيرة إدعاء اعتداء من آخرين.



بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن المصاب يدعى "إسلام أحمد الصربي" 17 عاما، من قرية منشية السيد محمود، ودخل في مشاجرة مع آخرين بسبب مشاداة بينهما لوجود خلافات بينهم.



وانتهت المشاداة بإصابته بجرح قطعي في فروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة عرض مخ وأعصاب.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة وضبط الجناة.