مصرع سيدة إثر انفجار أنبوبة منزلها في البدرشين

لقيت سيدة مصرعها بعد مرور 4 أيام على وفاة شاب متأثرين بإصابتهما بحروق نتيجة انفجار إسطوانة غاز بمنزلهما في البدرشين.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل في البدرشين، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن انفجار إسطوانة غاز وراء اندلاع النيران بالمنزل.



أسفر الحادث عن إصابة شاب يدعى "مصطفى.ح" وزوجته وابنته، وتم نقلهم إلى المستشفى متأثرين بحروق في أنحاء أجسادهم.



تدهورت الحالة الصحية للشاب، ما أسفر عن مفارقته الحياة وبعد مرور 4 أيام فارقت زوجته (ماجدة.أ) الحياة، اليوم الثلاثاء، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.