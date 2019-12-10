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حزب قلب تونس ينفي مشاركته في الحكومة الحالية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:27 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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نفى حزب قلب تونس مشاركته في الحكومة الحالية، مجددًا مطلبه بضرورة تشكيل حكومة كفاءات بعيدًا عن المحاصصة الحزبية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب عقب اجتماع مساء الثلاثاء، للمكتب السياسي برئاسة نبيل القروي.

ودعا الحزب في بيانه إلى ضرورة مزيد العناية بالحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية لعموم التونسيين في ظلّ ما تعرفه البلاد من انهيار للمقدرة الشرائية، وانعدام لتوفر الشروط الأساسية للحياة الكريمة لعديد الفئات المهمّشة والجهات المنسية.

وأكد حزب قلب تونس نفيه القاطع لما يروّج عن ترشيحه لشخصيات لمناصب وزاريّة وحكوميّة، وأنّ الأسماء التي تمّ تداولها في بعض المنابر لا أساس لها من الصحّة، وأنّ المشاورات مع رئيس الحكومة المكلّف لم تبلغ هذه الدرجة المتقدّمة مجددا تشبثه بالشروط الأساسية في التفاوض لتشكيل الحكومة، والتي تقوم على أساس أولوية الكفاءة وعدم المحاصصة الحزبية.

ودعا المكتب السياسي كلّ نواب الكتلة للتفرّغ لعملهم البرلماني خدمة للشعب الذي انتخبهم، كما يدعو قياداته السياسية للانكباب على بناء الحزب وترسيخ هياكله.

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