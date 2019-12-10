"يهودي ينعى ولده ويصلح ساعات".. المعارضة على طريقة أحمد طنطاوي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن النائب أحمد طنطاوي، صاحب "المبادرة الفنكوشية" للإصلاح السياسي في مصر، تقدم ببيان عاجل في البرلمان للمطالبة بمنع تداول الحبة السامة التي أودت بحياة كثيريين ويتم استخدامها في الانتحار.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن بيان النائب أحمد طنطاوي في البرلمان تضمن شقين الأول ظهر فيه بمظهر المعارض الناضج، الذي يسعى لحل مشكلة في الدولة ويطالب الحكومة بإيجاد حلول لها.

واستطرد أن الشق الثاني من حديث النائب أحمد طنطاوي في البرلمان، عمل فيه النائب على طريقة "يهودي ينعى ولده ويصلح ساعات"، وطالب الحكومة بمحاولة البحث عن أسباب الانتحار وحله، زاعما أن هناك حالة إحباط عامة في البلد، وشعور كبير باليأس.

واستطرد الباز: "من أين أتى أحمد طنطاوي بهذا الكلام، وما هي النسب التي تؤكد كلامه بأن هناك حالة إحباط في البلد"، مشيرا إلى أن أحمد طنطاوي محق في ضرورة الحد من تداول الحبة السامة، ولكنه لا يطوع الحديث ليروج أفكار لا أساس لها من الصحة.