شركة ألمانية تبتكر نظارات لرؤية رسائل واتساب دون النظر للهاتف

طرحت الشركة الألمانية "Bosch" نظارات ذكية تساعد على قراءة الرسائل، دون النظر للهاتف ويمكن إرسال الرسائل من خلال النظارة أيضا.



وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير اليوم الثلاثاء عن إمكانية تزويد النظارات التي يطلق عليها اسم "Bosch Smart glasses Light Drive"، بأي تطبيقات أخرى، وستمكن المستخدمين من رؤية الإشعارات واستخدام التطبيقات من خلال نظاراتهم بدلًا من الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية.



ويذكر أن "Bosch"، هي شركة ألمانية متعددة الجنسيات للهندسة والتكنولوجيا يقع مقرها في "غيرلينجن" بالقرب من منطقة شتوتغارت بألمانيا، وتأسست الشركة من قبل روبرت بوش في عام 1886.



وأعلنت الشركة فى تقرير لها عن كيفية تشغيل النظارة وإعطاء نموذج عن اختراعها، وقالت الشركة إن حجم الوحدة الجاهزة المستخدمة في النظام لديها عمق أقل بنسبة 30 % من أي نظام نظارة أخرى، ويزن أقل من 10 جرامات.



وتابعت الشركة: أن النظام يستخدم إشعاعًا ضوئيًا يقوم بمسح عنصر ثلاثي الأبعاد بداخل عدسة النظارات، ثم يتم إعادة توجيهه إلى شبكية العين البشرية.



وصرح بوش مؤسس الشركة بأن القائمة الثلاثية الأبعاد التي تظهر أمام أعين المستخدم هي دائمة التركيز، وهذا يعني أن الصورة تظل واضحة حتى في ضوء الشمس المباشر.