"التنمية المحلية": مهلة 15 يومًا لشركات النظافة المخالفة ومحاسبة غير الملتزمين

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم تشكيل لجان من الوزارة؛ للنزول إلى المحافظات لقياس جودة الخدمة المقدمة للمواطن ورصد الموجود على أرض الواقع.



وأضاف "شعراوي" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج على "مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تشكيل لجنة من قطاع التفتيش بالوزارة؛ لمتابعة ما يحدث على أرض الواقع، وتم تصوير كافة الأماكن.



وأوضح أنه تم إعطاء مهلة 15 يوما لشركات النظافة المخالفة، وتوقيع جزاء على من لا تلتزم ببنود العقد.

