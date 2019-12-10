بطريرك الأقباط الكاثوليك يشيد بقرار "مدبولي" بشأن هيئة الأوقاف

أشاد صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، وموافقته على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، وأن تكون شخصية قانونية اعتبارية.



ونصت المادة الثانية من مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس على أن يدير مجلس الإدارة في الهيئة لأوقاف الكنيسة الكاثوليكية وتتكون من بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية رئيسًا و12 عضوًا، يكون نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.

