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الكرازة

انطلاق فعاليات مؤتمر الكنائس الشرقية في نيويورك

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:05 م
تواضروس
تواضروس
تريزة شنودة
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انطلقت فعاليات مؤتمر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، اليوم، بكنيسة السيدة العذراء مريم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس الاجتماع الأنبا ديفيد أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نيويورك ومور ديونيسيوس جون كاواك من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية ومور سيلفانوس أيوب، والأسقف دانييل فيندكيان من الكنيسة الأرمينية، وممثلين عن الكنائس الأرمنية والقبطية الإريترية الإثيوبية والسريانية الأرثوذكسية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، وينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

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