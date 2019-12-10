الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مذكرة تؤكد بطلان تشكيل مجلس إدارة صندوق تكافل "الصحفيين"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:02 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
طباعة
تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان؛ تؤكد بطلان تشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بالنقابة، وذلك انطلاقًا من ثقتهم في حرص المجلس على تطبيق نصوص وأحكام القانون واللوائح.

وأشار الزملاء في مذكرتهم، إلى بطلان التشكيل الحالي لمجلس إدارة الصندوق، وذلك بعد انقضاء فترة عمله القانونية، منذ أكثر من عامين ونصف، وذلك إعمالًا للمادة 32 من الباب السابع بلائحة النظام الأساسي للصندوق، والمادة 23 من الباب السادس بلائحة النظام الأساسي للصندوق.

وقال الزملاء: إن المجلس الحالي للصندوق تم انتخابه في 25 مارس 2014، الأمر الذي من شأنه أن يفتح باب الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بتشكيله الحالي، وذلك بحكم القوانين واللوائح المنظمة لعمله، مما يضع أموال الزملاء في خطر.

وطالب الزملاء من النقيب والمجلس، اتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأن الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للصندوق، وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد، بعد أن انتهى المجلس الحالي من مهمته في خدمة الزملاء.

وأرفق الزملاء في مذكرتهم، صور ضوئية من لائحة النظام الأساسي للصندوق، توضح المواد المُشار إليها.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

منذ يوم

هل مرض شريف مدكور خطير؟ طبيبه يحسم الأمر

منذ يوم

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة صادمة.. فشل انتقال "كهربا" للأهلى

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

إنجاز طبي جديد لعلاج سرطان الثدي الأكثر فتكًا

3 نشاطات تجنبي ممارستها بالمكياج

تطوير عدسات لاصقة تشحن لاسلكيا

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

الرئيس نيوز

"الخارجية البحرينية": قطر غير جادة في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع

الداخلية الفرنسية: نحو 330 ألف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات

رئيسة "النواب الأمريكي" تتوقع تفادي توقف عمل الحكومة

رئيس "السكة الحديد" يكشف موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

منوعات

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

عملاء أمازون يشتكون من اختراق حساباتهم

عودة أحد أقمار منظومة "غلوناس" للعمل من جديد

سر احتفال امرأة بالكريسماس مع "دمية"

كشكول

"النيلي" يطمئن على صحة طالبات تحفيظ القرآن المصابات في حادث سير

انطلاق فوج طلابي من جامعة المنيا لزيارة مشروعات هضبة الجلالة

وكيل تعليم البرلمان لـ"شوقي": عملت شيء حلو لكن لا تستطيع تطبيقه

قرار جمهوري بإنشاء جامعة اللوتس في المنيا الجديدة

إسلام سياسي

"الطرق الصوفية" تجهز خدماتها لإستقبال المريدين فى مولد الحسين

شاهد كيف يتلقى أطفال الدواعش تدريباتهم داخل مخيم الهول - فيديو

بعد تفسيره الخاطىء للقرآن ...الأوقاف تفصل الصوفى إبراهيم أبوحسين من الخطابة والصوفية تتبرأ منه

فرحة إخوانية بعدم حضور أمير قطر للقمة العربية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تناقش تأثير الشعراء فى المجتمع

"قطرات من دم الشعر" في مؤتمر أدباء مصر

هيثم الحاج علي: المجتمع هو من ينتج ويجدد الخطابات الثقافية

"بيرم التونسي".. مسيرة الإبداع على طاولة "أدباء مصر"

صفحتنا ع الفيس بوك