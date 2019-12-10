الشناوي يوجه رسالة لمطلقي شائعات الوفاة على الفنانين

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن إطلاق شائعات الوفاة، موضوع قديم ليس وليد اليوم، لافتًا إلى أن الفرق أن الشائعة يتم نفيها الآن سريعًا، بينما قديمًا قد تستمر لأيام.



وأضاف الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن في الثمانينات أطلق مخرج على نفسه شائعة إنه مات، ونزلت خبر، ثم كذبت بعد يومين.



ووجه الشناوي رسالة لمطلقي هذا النوع من الشائعات، قائلًا: "هذه الشائعات مؤذية جدًا، قسوة متجاوزة أي منطق إنساني، فالفنان له أسرة وعائلة والخبر مثير للقلق والحزن، ربنا يشفي من يطلق شائعات الموت على الفنانين".