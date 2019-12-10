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اقتصاد

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في المكسيك إلى 180 مليار دولار

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن البنك المركزي المكسيكي، اليوم الثلاثاء، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى المكسيك حتى 6 ديسمبر الحالي، بمقدار 128 مليون دولار إلى 180 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للمكسيك، كان قد سجل في الأسبوع السابق زيادة بمقدار 40 مليون دولار.

يذكر أن المكسيك تعاني من أزمة مالية شديدة على خلفية تراجع عائدات قطاع النفط الذي يمثل أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد نتيجة ضعف الإنتاجية وعدم استقرار الأسعار من ناحية أخرى.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير صدر الشهر الماضي، أن نمو الاقتصاد المكسيكي، وصل إلى طريق مسدود مع تزايد عدم اليقين السياسي، وظروف مالية قاسية وميزانية تحت التنفيذ.

وجاء في بيان المجلس التنفيذي بعد استكمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، أن المكسيك تواجه فجوة مالية تتراوح ما بين 5. 0 إلى 5. 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من عام 2020، إلى 2024، في ظل غياب إجراءات إضافية لزيادة العائدات أو خفض الإنفاق.

وأضاف البيان، أنه من المرجح أن تفشل المكسيك بقوة في تحقيق ناتج إجمالي محلي بنسبة 5. 2% كهدف مالي لعام 2019، بسبب ضعف الإيرادات.

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