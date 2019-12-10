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حوادث

تأجيل محاكمة 45 إخوانيا في المنيا لـ 2 فبراير

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:13 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أجلت محكمة جنايات المنيا مساء اليوم، برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين طه عبد الله ومحمد صلاح وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسلي محاكمة 45 من عناصر الإخوان متورطين في تجمهر وقتل قبطي بقرية دلجا بمركز دير مواس إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس من عام 2013 إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير مع استمرار حبس المتهمين وندب هيئة دفاع جديدة عن المتهمين بعد إخطار نقابة المحامين.

وأكد مصدر قانوني أن هيئة الدفاع رفضت اليوم المثول أمام المحكمة للدفاع عن المتهمين بعد تغيير أحد أعضاء هيئة المحكمة لأسباب رفض المصدر الإفصاح عنها مما دفع المحكمة إلى ندب 5 محامين وإخطار نقابة المحامين بالقرار مع استمرار حبس المتهمين والسماح للمحامين الجدد بالاطلاع على أوراق القضية مرة أخرى والإعداد للدفاع عنهم مرة أخرى أمام تلك المحكمة أو لحين تغيير أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية قد استمعت لجزء من مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين البالغ عددهم 45 متهما بينهم 20 محبوسين على ذمة القضية متورطين في قتل اسكندر قوس صقر أمام كنيسة دلجا والتجمهر ومحاولة إحراق الكنيسة يومي 14 و15 من شهر أغسطس 2013 إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات أواخر 2015 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشأت كنسية وقتل قبطي.

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