في قمته الـ 40.. تعرف على إنجازات مجلس التعاون الخليجي

عرضت فضائية "مداد نيوز"، السعودية تقريرا يسلط الضوء على قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ40 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولفت التقرير إلى أن العاصمة السعودية استضافت الاجتماعات الخليجية 8 مرات، ودول مجلس التعاون استعدت للقمة باجتماع تمهيدي لوزراء خارجية المجلس وتبحث القمة الخليجية عددا من الموضوعات والقضايا لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الأعضاء في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والقانونية كما سيتم مناقشة التطورات السياسية الإقليمية والدولية.

وأشار التقرير إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك حققت خلال السنوات الماضية الكثير من الإنجازات والمشروعات التكاملية لمصلحة المواطن الخليجي وتشمل تلك الإنجازات إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والنقدي والربط الكهربائي.

كما ينتظر استكمال تنفيذ وتشغيل مشروع السكك الحديدية الخليجية لتحقيق المزيد من الترابط والتواصل والتبادل التجاري المشترك.