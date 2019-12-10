عملاء أمازون يشتكون من اختراق حساباتهم

تلقى موقع "Amazon" العديد من الشكاوى بسبب اختراق بعض الأشخاص حساب العملاء، ودعى أمازون عملائه لمراجعة حساباتهم بعد أن اشتكى عشرات العملاء من اختراق حساباتهم، حيث أبلغ بعض مالكي الحسابات عن وجود طلبات ورسوم لم يقوموا بطلبها، وأن الطرود قد أرسلت على عناوين ليست لهم.



وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية، إلى أن عملاء الموقع يشعرون بحالة كبيرة من الإحباط بسبب تجاهل موقع أمازون لشكوى عملائه، وتشير المصادر إلى أن موقع أمازون تلقى الشكاوى منذ شهور ولم يقم باتخاذ أي خطوة لحماية عملائه من الاحتيال أو النصب.



وذكرت الصحيفة، أن هذه المشكلة تحدث عندما يقوم المتسوقون بحفظ تفاصيل البطاقة في حساباتهم، فبمجرد أن يتمكن شخص ما من الوصول إلى حسابهم، يمكنه حينئذٍ دفع ثمن البضائع باستخدام المعلومات الموجودة على الموقع، والقيام بعملية السرقة.



بلغ أحد العملاء موقع أمازون يدعى "جارى" أنه تعرض للسرقة، وتمت سرقة حسابه من قبل Amazon"، بعد أن أبلغ أن بطاقته قد استخدمت لطلب 26 طلبا من على الموقع، مؤكدا على أنه لم يقم بطلب أى شىء، اعتقد البعض أن تلك الحالة هى شكوى فردية لكن سرعان ما تكرر الموضوع مع عملاء مختلفين، الذى جعل الكثير من العملاء يتقدمون بشكاوى ضد موقع أمازون.



كما ذُكرت المصادر أن المحتالين سرقوا مقدار 400 جنيه إسترليني باستخدام حساب عميل آخر، اسمه "شارون"، لم يتمكن من استرداد أمواله من أمازون حتى الآن.



أثارت تلك الحادثة غضب شديد لدى المتسوقين من على الإنترنت، وجميعهم يشعرون بحالة من الذعر بسبب خوفهم الشديد من التعرض للنصب، وينتظر الجميع قيام موقع أمازون باتخاذ الخطوات اللازمة لحل تلك المشكلة التى قد تتسبب فى إغلاقه.