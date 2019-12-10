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دبلوماسية سابقة: مصر أصبح لها رؤية مختلفة أكثر نشاطًا تجاه إفريقيا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:02 م
السفيرة جيلان علام
السفيرة جيلان علام
رباب الأهواني
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كشفت السفيرة جيلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، قائلة، إن مصر أصبح لها رؤية مختلفة أكثر نشاطًا وتفاعلًا تجاه إفريقيا منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت "علام"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أن مصر مثلت إفريقيا في مجلس الأمن خلال عامي 2017، و2018، ثم تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019.

وأوضحت أن حضور رئيس جنوب إفريقيا، لمنتدى أسوان، باعتباره الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، له معنى كبير، وهو أن هناك نوعًا من التواصل والتكامل بين مصر وجنوب إفريقيا، مؤكدة أنهما دولتان هامتان في إفريقيا.

وتابعت: "أسوان تعتبر عاصمة الشباب الإفريقي، وهذا له رسالة واضحة في التأثير على مجريات التنمية والسلام في إفريقيا".

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