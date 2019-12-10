وفد كنسي من إيبارشية المحلة يزور محافظ الغربية

زار الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى وتوابعها ومعه وفد من الإيبارشية، اليوم، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتهنئته بمنصب محافظ الغربية.



ضم الوفد القمص يسطس لبيب، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالمحلة الكبرى، والقمص تيموثاوس والقمص يوسف كاهن كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين بزفتى وبعض الأراخنة.