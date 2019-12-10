عمدة نجريج: "أشكال محمد ناصر والإخوان بتكره النجاح لمصر"

هاجم الإعلامي الإخواني الهارب وعدد من قنوات "الإرهابية" نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول محمد صلاح عقب حوار له مع إحدى وسائل الإعلام العالمية.



وقال ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، إنه لا يهتم بمتابعة قنوات الجماعة الإرهابية، وهكذا هو حال أهل القرية، لا يتابعون ما تبثه قنوات الإخوان من أفكار مسمومة.



وأضاف "شتيه" في تصريحات لـ"الدستور": "أمر طبيعي أن يهاجم الإخواني الهارب محمد ناصر، محمد صلاح، والأشكال اللي زي محمد ناصر وقنوات الإخوان بتشوف أي حد ناجح في مصر وتحاول تدميره لأنهم يكرهون النجاح لمصر".



وأوضح عمدة قرية نجريج أن أهالي القرية لا يتأثرون بما تقوله قنوات الإخوان أو الهارب محمد ناصر، لأنهم يعرفون أخلاق صلاح، مضيفا: "الناس مش هتتأثر بكلام الإخوان ولا محمد صلاح هيتأثر بكلام الإرهابي محمد ناصر لأننا عارفين الحقيقة".