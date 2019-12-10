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حوادث

سيدة تشعل النيران في سيارة طليقها لعدم ردها لعصمته بالهرم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:54 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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قررت سيدة الانتقام من طليقها لعدم ردها لعصمته فأشعلت النيران في سيارته بمنطقة الهرم.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا باشتعال النيران في سيارة ملاكي شيفروليه فان ملك تاجر بمنطقة كفرالجبل، وتبين أن السيارة احترقت لدرجة التفحم، شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة خاصة بعد اتهام مالك السيارة لطليقته بارتكاب الواقعة.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن طليقة مالك العربية هي من أشعلت النيران بها، حيث قام بتطليقها منذ 3 أشهر، وأن طليقته كانت ترغب في قيامه بردها لعصمته وتوجهت إليه في شقته وتعدت عليه وعلى زوجته الأولى بالسب والشتم والضرب وانصرفت وحررت ضدهما محضرا بضربها ثم اكتشف احتراق السيارة.

ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم كريم عبدالواحد، وكيل فرقة مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة للانتقام منه بسبب عدم ردها إلى عصمته مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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