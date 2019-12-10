محللين ماليين ألمان: ثقتنا فى اقتصادنا الأعلى منذ فبراير 2018

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة المحللين الماليين الألمان في أدائهم الاقتصادى إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2018.



وارتفع مؤشر "زد.إي.دبليو" الذي يصدره مركز لايبنتس للأبحاث الاقتصادية الأوروبية خلال ديسمبر الحالي بمقدار 8ر12 نقطة ليصل إلى 7ر10 نقطة، ويواصل ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي.



وإلى جانب النظرة المستقبلية الاقتصادية، فإن ثقة المحللين الذين شملهم المسح في الموقف الراهن للاقتصاد تحسنت أيضا.



وقال أخيم فامباخ رئيس معهد الأبحاث، إن هذا التحسن يعود إلى الأمل في تحسن أداء الصادرات والإنفاق الاستهلاكي الخاص في ألمانيا مقارنة بالمستويات الحالية.



يذكر أن المؤشر اعتمد على استطلاع رأي 198 محللا، يتوقعون أيضا تحسن أداء الاقتصاد الأوروبي ككل.