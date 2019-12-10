سيد أبوزيد يكتب: غور الأردن أرض عربية

نقول هذا بمناسبة البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (إننى أغادر إلى لشبونة الآن، وهناك سألتقى رئيس حكومة البرتغال، ولكن الغاية الأساسية هى لقاء وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لطرح اقتراح باعتراف أمريكى مستقبلى بضم غور الأردن، ومنطقة شمالى البحر الميت فى الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل) على غرار ما تم لهضبة الجولان السورية، والقدس، والمستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، والقدس، وكشف نتنياهو عن تفاصيل محادثة يوم الأحد الموافق ١ ديسمبر الحالى مع الرئيس الأمريكى ترامب تطرقت لمساعيه لضم منطقة غور الأردن لإسرائيل.

حيث كتب فى تغريدة (تحدثت أمس مع الرئيس ترامب فكانت هذه مكالمة هامة جدا لأمن إسرائيل، تحدثنا عن إيران، ولكن تحدثنا بشكل موسع عن الفرص التاريخية التى ستأتينا خلال الأشهر المقبلة بما فيها غور الأردن، بصفته الحدود الشرعية المعترف بها لدولة إسرائيل، وحلف الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية).

وفى تغريدة تالية قال:

(هذه أشياء استطعنا فقط أن نحلم فيها، ولكن لدينا إمكانية لتحقيقها، ولذا عرضت على بنى جانتس - زعيم حزب أزرق أبيض - دعنا نحقق تلك الفرص التاريخية من خلال حكومة وحدة وطنية ستتشكل الآن وفقا للصيغة التى اقترحتها)، ويأتى عقب الفشل الذريع لنتنياهو فى تشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذى أصبحت معه إسرائيل على مشارف انتخابات ثالثة نتيجة هذا الفشل، وبدأت فعلا الاستعدادات لجولة ثالثة من الانتخابات، وهو الأمر الذى دفع نتنياهو إلى تأجيل اجتماع لحزبه (الليكود) بسبب زيارته لشبوبة، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية للحزب لما بعد الانتخابات القادمة للكنيست، وبعد انتهاء لقائه مع رئيس قائمة (كادول لأفان) بينى جانتس دون تحقيق أى تقدم فى المفاوضات الرامية إلى تحقيق تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، وكان ليبرمان قد أعلن صباح يوم الخميس الموافق ٥/١٢/٢٠١٩، أنه لن ينضم لحكومة ضيقة مع الليكود أو مع (كحول لأفان) وخلص إلى استنتاج ( ذاهبون إلى انتخابات)، وأنه لم يبق سوى ٦ أيام على انتهاء مهلة الـ٢١ الممنوحة للكنيست لتفويض أحد أعضائه بتشكيل حكومة، وحمل كلا من نتنياهو وجانتس مسئولية الفشل، كما اتهمهما بأنهما يسعيان إلى انتخابات جديدة، لأن لكل منهما استطلاعات رأى تبين لهما أنهما سيرفعان من عدد المقاعد، وعلى أثر هذه التصريحات خرجت الأمينة العامة للجنة الانتخابات المركزية أورلى عدس بمؤتمر صحفى تحث فيه أعضاء الكنيست على الإسراع فى سن قانون انتخابات الكنيست المقبلة، وحذرت من أنها تحتاج إلى ٩٠ يومًا على الأقل لإجراء الانتخابات، وتحتاج إلى موازنة ١٠٠ مليون دولار لتمويلها، وقالت إن كل يوم يتأخرون فيه لسن هذا القانون يؤدى إلى عرقلة العملية الانتخابية، وأكدت أن اليوم لا توجد لدينا فى المخازن أى أدوات ملائمة لإجراء الانتخابات، ولا يوجد موظفون، ولا يوجد مال نتعاقد من خلاله مع أحد.

هذه أول مرة تصيب إسرائيل واقعة كهذه، بحيث تجرى ثلاثة انتخابات برلمانية فى سنة، وهذا يوضح المأزق الذى يعيشه نتنياهو، كما كشفت مصادر سياسية أن الرئيس الإسرائيلى رؤفلين، الذى يحارب فكرة التوجه إلى انتخابات ثالثة لا يتحمس لفكرة حكومة برئاسة نتنياهو، وسمع فى الأيام الأخيرة وهو يقول إنه لا ينام الليل بسبب القلق من احتمال أن يضطر لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة مرة أخرى قائلا: لا أتصور أن أكون أنا الرئيس الذى يكلف شخصا متهما بثلاث قضايا فساد بتشكيل حكومة.

كما ألمح لاستعداده لإصدار عفو عن نتنياهو لاعفائه من السجن بشرط أن يعتزل السياسة للأبد، وكشف النقاب عن لوائح الاتهام التى تعدها النيابة لأكبر قضية فساد فى التاريخ الإسرائيلى، التى تورط فيها قائد سابق لسلاح البحرية، والمحامى الشخصى لنتنياهو والتى تعرف باسم الملف ٣٠٠٠، وبالرغم من الوضع المضطرب لنتنياهو والذى لا يقل اضطرابًا عن وضع ترامب، حيث سيبدأ الكونجرس أولى جلسات اللجنة القضائية لصياغة بنود إدانة ترامب على ضوء التقرير الذى صدر عن لجنة الاستخبارات التى صادقت على التقرير الخاص بعزل ترامب، وذكر التقرير النهائى أن الأدلة التى يمكن أن تؤدى إلى عزله بسبب إساءة استغلال منصبه «هائلة»، واتهم التقرير بتعريض الأمن القومى للخطر بممارسة ترامب جهودًا لا مثيل لها لعرقلة التحقيق فى اتهامات له بالضغط على أوكرانيا لمواجهة الاستحقاق الرئاسى المقبل، وناهيك عن كل ذلك أن غور الأردن، وأرض شرق البحر الميت هى أراض عربية (أردنية، وفلسطينية) وليست ملكًا لأمريكا أو إسرائيل، إنما احتلت عقب عدوان إسرائيل الغاشم على البلاد العربية فى ٥ يونيو ١٩٦٧، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولى فلا يجوز ضم الأراضى بالقوة، وهو ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ٣/١٢/٢٠١٩ من خلال أربعة قرارات مؤيدة لفلسطين، وتدافع عن حدود ما قبل ١٩٦٧ بين فلسطين، وإسرائيل، كما اعتمدت القرار المصرى الخاص بالجولان السورى المحتل الذى يطالب بمغادرة إسرائيل كل الأراضى السورية المحتلة من الجولان حتى خط الرابع من يونيو ١٩٦٧، واعتبار قرار إسرائيل الصادر فى ١٤ ديسمبر ١٩٨١ الذى بسطت به حكمها، وفرضت قوانينها فى الجولان السورى المحتل قرارًا باطلًا، ولاغيًا، وإذا كان نتنياهو يسعى لضم الجولان لأنها غنية بالموارد المائية التى تغذى إسرائيل بكافة احتياجاتها المائية إلى جانب موقعها الاستراتيجى فهو ذات حال غور الأردن، حيث إنه سهل خصيب يضم أجود الأراضى الزراعية وتبلغ مساحته ٤٠٠ كيلو متر مربع، ويقع على امتداد نهر الأردن، ويتراوح مستواه بين ٢٠٠ وأكثر من ٤٠٠ متر تحت سطح البحر ليصل إلى البحر الميت، وهو أكثر جهات العالم انخفاضا تحت مستوى سطح البحر، ويعد سهل خضار الأردن والفاكهة وأشجار الموز وأجود أنواع البلح ومزارع قصب السكر، حيث يوجد معامل تكرير، بالإضافة إلى وجود مقامات الصحابة منهم أبوعبيدة عامر بن الجراح، وضرار بن الأزرو.

كما يوجد بغور الأردن أكبر متحف سياحى بالقرب من مقام النبى لوط عليه السلام، مما جعله مقصدا للسياحة الدينية إلى جانب وجود البحر الميت الذى تعد مياهه أكثر ملوحة من أى بحر عادى بثلاثة أضعاف مما جعله مقصدًا للاستشفاء، كما يساهم فى الاقتصاد الأردنى من حيث إنتاج البوتاس، ومصنع إنتاج البرومين، ومصنع ملح الصافى، والماغنيسيوم، ومصنع الفلاتر، كما يوجد العديد من المدن المشهورة سواء أريحا أو طبقة محلة السياحية، إلى جانب الكرامة التى تعد رمزًا للمقاومة، حيث حاول الجيش الإسرائيلى فى عام ١٩٦٨ بعد ٥ يونيو ١٩٦٧ ابتلاع الضفة الشرقية لنهر الأردن وتصدت له قوات الثورة الفلسطينية والجيش الأدرنى وسجلوا ملحمة بطولية من خلال معركة دامت ١٦ ساعة، ألحقوا خسائر فادحة فى الأرواح، والمعدات، مما اضطر الجيش الإسرائيلى للانسحاب، وهذه المعركة حافلة بالبطولات، حيث فجر الفدائيون الفلسطينيون أنفسهم فى الدبابات والمجنزرات الإسرائيلية، وبلغ عدد المستوطنات التى أقامها الكيان الصهيونى ٢٦ مستوطنة، وينظر الكيان الصهيونى لغور الأردن والبحر الميت بمثابة الحدود الشرقية الطبيعية لدولتهم العبرية الصهيونية التى لا تقل أهمية عن هضبة الجولان الاستراتيجية، مما وضع أولويات التوافق والإجماع الصهيونى على أنها «حدودنا الأمنية» والآمنة على امتداد نهر الأردن ولهذه المسألة اعتبارات استراتيجية لا تستطيع أن تتنازل عنها، ويقدم نتنياهو على هذه الخطوة بالرغم من التحفظات الصريحة للجيش الإسرائيلى، وأجهزة المخابرات فى تل أبيب إلى جانب رسالة من الأردن تحذر فيها نتنياهو من مغبة ضم غور الأردن، معتبرة إجراء كهذا يشكل مساسًا خطيرًا بالمصالح الأردنية ستكون له تبعات سلبية للغاية على الأزمة القائمة أصلا فى العلاقات بين إسرائيل والأردن، وتتوقع التقارير الأمنية الإسرائيلية انطلاق موجة احتجاجات فى المنطقة الفلسطينية سرعان ما ستنتقل إلى الداخل الأردنى.

الأمر الذى سيدفع الملك عبدالله إلى تعليق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام ١٩٩٤ وهو ذات موقف الرئيس الفلسطينى أبومازن ولعل لهذه الأسباب نقول لا لضم الأراضى العربية الفلسطينية والعربية للكيان الصهيونى وضرورة الانسحاب إلى حدود ما قبل ٥ يونيو ١٩٦٧، ومهما كان الأمر سترجع هذه الأرض سواء بالقوة أو التفاوض، ولن يقبل الشعب العربى باغتصاب أى قطعة من أراضى بلاده، ولعل درس انتصار أكتوبر ١٩٧٣ بقيادة الجيش المصرى خير دليل على ما نقول.