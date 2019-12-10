أبوالعطا: السيسي يستغل أي فرصة لدعم العلاقات مع الدول الإفريقية

أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالقضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا والوفد المرافق له في زيارته الثنائية الرسمية لبلده الثاني مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسي لا يترك مجالا للراحة، بل يسعى لزيادة الاستثمارات لمصر.



وأعرب "أبوالعطا"، عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجنوب إفريقيا والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يستغل أي فرصة لبحث ودعم العلاقات بين مصر والدول الإفريقية، مؤكدا أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، يؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.



وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن زيارة رئيس جنوب إفريقيا لمصر في هذا التوقيت تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة، مشيرا إلى أن نتائج هذه الزيارة تضاف إلى النجاحات التي حققها الرئيس السيسي في الكثير من الملفات الخارجية، والتي تعزز من الدور المصري وتوضح أهمية ما تقدمه مصر على جميع الأصعدة بالمنطقة.



وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، علاوة على تعزيز البيئة الاستثمارية بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرا، وتطورات تحسين المناخ الاستثماري في السوق المصرية، الأمر الذي يساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر والمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد المصري بمشروعات كبرى تفتح آفاق التنمية والتقدم.



وأكد أن زيارة رئيس جنوب إفريقيا لمصر تعكس مدى عمق وقوة العلاقات المصرية والجنوب إفريقية على جميع المستويات، مشيرا إلى أن الرئيسين تطرقا إلى عدد من القضايا لا سيما الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار، فضلا عن التعاون في مجال مشروعات تنمية البنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصةً مشروع ممر القاهرة - كيب تاون، لما لهذه المشروعات من تأثير إيجابي في ترسيخ مسيرة التنمية في القارة السمراء.



ولفت إلى أن مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي، جرت فى أجواء غاية في الإيجابية، مشيرا إلى أنه تم خلالها التشاور حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، أخذا في الاعتبار توجيه القيادتين لمسئولي البلدين، بالمضى قدما في جميع مجالات التعاون وتعميقها.



وشدد على أن زيارة رئيس جنوب إفريقيا لمصر في هذا التوقيت، تعكس الخصوصية التي تحظى بها العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها تأتي في إطار ما شهدته العلاقات المشتركة بين البلدين في الآونة الأخيرة، من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون المشترك.



وأوضح أن جنوب إفريقيا لديها رغبة قوية للاستثمار في مصر، نظرًا لأنها قدمت نموذجًا يحتذى به في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي نال إشادة العديد من الدول.



وأكد أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في الانفتاح على جميع الدول الإفريقية في سابقة تاريخية وسياسية لم تشهدها العلاقات المصرية الإفريقية إلا في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستغلال انفتاح مصر على الدول الإفريقية في ضوء الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس السيسي بملف التعاون المصرى الإفريقى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والصناعية وغيرها من المجالات الأخرى.



وأشار إلى أن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، موضحا أن نظرة العالم تغيرت تمامًا بالنسبة للقارة الإفريقية في السنوات الأربع الماضية، وأصبح العالم كله يهتم بالقارة الإفريقية في الوقت الحالي.



وكان استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، وذلك حسبما أفاد التليفزيون المصري.