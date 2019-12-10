رئيس الرقابة الإدارية يجتمع بممثلي غرفة الصناعات الهندسية

عُقد اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة شريف سيف الدين، اجتماعا بممثلي غرفة الصناعات الهندسية وتضم في عضويتها أكثر من 8500 منشأة صناعية مسجلة، ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر فيها بحوالي 231 مليار جنيه، لبحث أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع والتشاور.

واستمع سيف الدين إلى آراء ووجهات نظر بعض المستثمرين ومسئولي الصناعة القائمين عليها، لبحث ومناقشة التحديات والصعوبات وكيفية تذليلها.

ورحب بالحضور وأشار إلى ما تنتهجه هيئة الرقابة الإدارية لدفع مسيرة التنمية ودعم الصناعات وتنشيط الصادرات، ببحث أسباب القصور في العمل وتُعد أحد أهم هذه الأسباب والتحديات، وتمحورت بعض تلك التحديات التي تم مناقشتها حول مشكلات تتعلق بعدم توعية المعنين بهذا المجال بحزم الدعم الذي تقدمه الدولة للصناعة وإجراءات الحصول على الأراضي، وضعف الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية التي تعاني منها معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتؤثر سلبا في قدرتها على إنتاج سلع منافسة في الأسواق، وضعف منظومة التدريب المهني وعدم تناسبها مع احتياجات سوق العمل، ولاسيما بطء الإجراءات في الحصول على دعم الصادرات من صندوق تنمية الصادرات.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن نتائج البحث ستؤدي إلى اقتراح حلول وتوصيات سيتم متابعتها لاتخاذ إجراءات فاعلة تجاه القضاء على هذه المشكلات، مما سيؤثر على دفع تلك الصناعات الهامة.

وانتهى الاجتماع على أن يتم استيفاء بعض الدراسات اللازمة لما تم طرحه ومناقشته مع الجهات المعنية تمهيدا لعرضه وإقراره.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ونظرا لما يمثله قطاع الصناعات الهندسية من أهمية باعتباره يشمل معظم الصناعات الهامة ومنها (التكنولوجية، الكهربائية، الميكانيكية، وغيرها من الصناعات).