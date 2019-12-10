عودة أحد أقمار منظومة "غلوناس" للعمل من جديد

أعلنت مصادر في مجال صناعة الفضاء الروسية، أن أحد أقمار منظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية عاد للخدمة من جديد.



وقال الموقع الرسمي لمركز المعلومات التحليلية للإحداثيات ودعم الملاحة الفضائية في روسيا: "إن قمر Glonassa-M الذي يحمل الرقم 745، والتابع لمنظومة غلوناس للملاحة الفضائية، تم تشغيله من جديد بعد أن توقف عن العمل لفترة قصيرة، وبدأ القمر بتأدية مهامه".



وأشار الموقع إلى أن القمر المذكور أطلق إلى الفضاء في 4 نوفمبر 2011، ودخل الخدمة في منظومة "غلوناس" في ديسمبر من العام ذاته، وفي الـ 9 من ديسمبر 2019، خرج عن الخدمة في المنظومة لفترة مؤقتة.



وبعودة هذا القمر للعمل أصبحت مجموعة أقمار "غلوناس" تضم 27 قمرا، منها واحد ما زال في مرحلة الاختبار، وآخر يعمل كقمر احتياطي.



وتعتبر منظومة "غلوناس" اليوم المنافس الأقوى لـ "GPS" الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم.



ومن المنتظر، أن تتعزز قدرات هذه المنظومة في العامين القادمين، بعد أن ينضم إليها 4 أقمار من نوع Glonass-M وGlonass-K وفقا لمصادر في شركة "إينغوستراخ" الروسية.