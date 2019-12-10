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حوادث

وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لاستعراض خطة تأمين منتدى أسوان للسلام

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:36 م
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
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عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فور وصوله مدينة أسوان اجتماعًا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذى ستنطلق فعالياته غدا الأربعاء بمدينة أسوان.

فى بداية الاجتماع اطلع الوزير على الإجراءات التى تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى.

واطمأن الوزير على جاهزية القوات من خلال استعراض القيادات الأمنية لما تم تنفيذه من محاور الخطة الأمنية وعلى استيعاب القوات لكافة المهام الموكلة إليهم، مشددًا على اتخاذ أعلى درجات اليقظة، لافتا إلى أن الانضباط والتفانى فى العطاء والدقة فى الأداء.. ركائز أساسية لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

كما كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية، مؤكدًا على ثقته فى قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية.

وأكدت القيادات الأمنية أن كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين فى حالة إستنفار أمنى، وجاهزية عالية للقيام بمهامها، وأنه لا تهاون فى تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المنتدى وكافة نطاقات المدينة، لاسيما خلال فترة انعقاده.
وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لاستعراض خطة تأمين منتدى أسوان للسلام
وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لاستعراض خطة تأمين منتدى أسوان للسلام
وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لاستعراض خطة تأمين منتدى أسوان للسلام
وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لاستعراض خطة تأمين منتدى أسوان للسلام

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