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الصحة

3 نشاطات تجنبي ممارستها بالمكياج

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:35 م
جريدة الدستور
وكالات
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بات وضع المكياج أمرا أساسيا بالنسبة للكثير من النساء في وقتنا الحاضر، لكن وضع المكياج طوال الوقت ليس دائما فكرة جيدة.

ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، ثلاثة نشاطات يجب على المرأة تجنب فعلها وهي تضع المكياج، على النحو التالي:

１- القيام بأعمال التنظيف في المنزل
ينصح الخبراء بعدم القيام بأعمال التنظيف في المنزل أثناء وجود المكياج على الوجه، لأن المكياج قد يلتقط الغبار والأوساخ التي تتراكم وتتسبب بالعديد من المشاكل الصحية مثل حب الشباب.

２- ممارسة التمارين الرياضية
ليس من المنطقي وضع المكياج أثناء التمرين لأنك من المحتمل أن تتعرقي، وهذا يؤدي إلى امتزاج العرق مع المكياج، وبالتالي دخوله إلى المسامات المتوسعة بفعل ارتفاع حرارة الجسم، ونشوء البثور.

３- السفر الطويل
يوصي الخبراء بعدم وضع المكياج أثناء القيام برحلات طويلة في الطائرة، لأن السفر بالطائرة يؤدي إلى امتصاص رطوبة البشرة، وهذا يؤدي إلى جفاف المكياج على الوجه وإلحاق الضرر بالبشرة.

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