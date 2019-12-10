طارق فهمي: مصر قربت وجهات النظر بين حماس وعباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حماس وافقت على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد الاتصالات التي أجرتها الحركة بالقاهرة، واتصالاتها مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، والاتصالات على مستوى حركة الجهاد الفلسطيني.



وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القاهرة شاركت في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الفلسطينيين، كما أن الرئيس أبومازن وجه رسالة مهمة للشعب الفلسطيني بكل فصائله.



وأوضح أنه يتم الآن اتخاذ خطوات إجرائية وتدابير سياسية مرتبطة بالانتخابات التشريعية يليها الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى اقتراب صدور مرسوم يحدد الجدول الزمني للانتخابات.



ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني يصر على إجراء الانتخابات في قطاع غزة، والقدس الشرقية، وسيتم الاستناد إلى التصويت الإلكتروني حال رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات بالقدس، مؤكدًا أهمية الحصول على ضمانات أمنية وسياسية من إسرائيل، لإجراء الانتخابات بالقدس الشرقية.

