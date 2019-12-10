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عالم

أمريكا تدرج قائد جيش ميانمار على قائمة سوداء بسبب انتهاكات ضد الروهينجا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:53 م
جيش ميانمار
جيش ميانمار
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ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أدرجت اليوم الثلاثاء، أربعة من قادة جيش ميانمار، بينهم رئيس الأركان، على قائمة سوداء، وذلك في أقوى تحرك حتى الآن تقوم به واشنطن تجاه مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا وأقليات أخرى.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات استهدفت رئيس أركان القوات العسكرية البورمية مين أونج هلاينج ونائبه سوي وين وثان أو قائد ‭ ‬‬فرقة المشاة الخفيفة 99 وأونج أونج قائد فرقة المشاة الخفيفة 33.

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