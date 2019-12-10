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حوادث

وزير الداخلية يتفقد خدمات تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية (صور)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:45 م
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مدينة أسوان للاطلاع على استعدادات أجهزة الوزارة لتأمين فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامتين المنعقد بمدينة أسوان خلال الفترة من 11 إلى 12 الجارى، حيث تفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.

ووجه الوزير خلال الجولة باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة خلال فعاليات المنتدى، واتخاذ أقصى درجات الاستعداد، وتفعيل إجراءات تفتيشية دقيقة للمترددين على محافظة أسوان بوجه عام بما يحقق أداء المهام الأمنية بكل حزم وحسم.

وأشاد وزير الداخلية خلال جولته بالانضباط فى الأداء، والروح المعنوية المرتفعة لدى القوات، وما تلاحظ له من التنسيق الفعال والتعامل والتكاتف بين جناحى الأمن من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى تحقيق الهدف الواحد.

وأكد الوزير أن ما لمسه خلال جولته الميدانية من يقظه والتزام وجاهزية وانضباط، يُبرهن على أن رجال الشرطة لا يألون جهدًا فى تحمل مسئولياتهم الوطنية، إنطلاقًا من حرصهم على ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار وإبراز الوجه الحضارى المتميز لمصر باعتبارها واحة للأمن والأمان.
وزير الداخلية يتفقد خدمات تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية (صور)
وزير الداخلية يتفقد خدمات تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية (صور)
وزير الداخلية يتفقد خدمات تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية (صور)
وزير الداخلية يتفقد خدمات تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية (صور)
وزير الداخلية يتفقد خدمات تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية (صور)
وزير الداخلية يتفقد خدمات تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية (صور)
وزير الداخلية يتفقد خدمات تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية (صور)
وزير الداخلية يتفقد خدمات تأمين منتدى أسوان للسلام والتنمية (صور)

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