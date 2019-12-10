رئيس هيئة السكة الحديد يكشف موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن أسعار تذاكر القطارات هي أقل سعر، من بين نظائرها من وسائل المواصلات الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك ارتيادا كبيرا من الركاب لارتفاع سعر التذكرة في وسائل النقل الأخرى، بالإضافة إلى أن السكك الحديدية توفر خاصية الاشتراك وهو زهيد جدًا.



وأوضح رسلان، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التذاكر لا تمثل من تكلفة التشغيل إلا 20%، معلنًا أنه بعد مراحل التطوير وارتفاع مستوى الخدمة سيكون هناك تحريك لأسعار التذاكر خاصة القطارات المكيفة.

