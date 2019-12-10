الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:44 م
أشرف رسلان
أشرف رسلان
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، إن أسعار تذاكر القطارات هي أقل سعر، من بين نظائرها من وسائل المواصلات الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك ارتيادا كبيرا من الركاب لارتفاع سعر التذكرة في وسائل النقل الأخرى، بالإضافة إلى أن السكك الحديدية توفر خاصية الاشتراك وهو زهيد جدًا.

وأوضح رسلان، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التذاكر لا تمثل من تكلفة التشغيل إلا 20%، معلنًا أنه بعد مراحل التطوير وارتفاع مستوى الخدمة سيكون هناك تحريك لأسعار التذاكر خاصة القطارات المكيفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الوزراء": المواطن يدفع 39% فقط من قيمة تذكرة القطار المكيف

"النقل" توضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية

انطلاق أول "تطبيق" على الهاتف المحمول لحجز مقاعد القطارات.. غدًا

السكك الحديدية تبحث توقيع بروتوكول مع البريد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

منذ حوالي 7 ساعات

تسرّب غاز وراء دوي الانفجار في عين شمس

منذ يوم

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

منذ حوالي 21 ساعة

قامع الحريات.. ماذا كان يفعل مرسي في موقع "إخوان أونلاين"؟

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سيمر سيف

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

نجوم الفن يشاركون في جنازة المخرج سمير سيف

image description

جامعة أسيوط تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدينة الجامعية

image description

"ربيع" يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز علاقات التعاون المشترك

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

دراسة تحدد المدخنين الأكثر تعرضاً للخطر

كيف تساعد القهوة فى الحماية من الزهايمر والشلل الرعاش؟

تقشير الجلد بين أصابع القدم: الأسباب والأعراض والعلاج

الرئيس نيوز

رئيس "الوطنية للانتخابات": الإعلام الحر المستقل أحد معايير الديمقراطية

عبدالعال يرفع جلسات البرلمان لـ22 ديسمبر.. ويغادر لحضور "منتدى أسوان "

خاص| شراقي عن اجتماع سد النهضة بواشنطن: ولا يوحي بأي اتفاق في نقاط الخلاف

هدية لمسرح شباب العالم 2019.. 5 فنانون يقدمون عملاً فنيًا متكاملاً للمنتدى

منوعات

"لو بتحبها مشيها".. الرياضة تطيل عمر المرأة

دراسة: رابطة ذيل الحصان تسبب الصداع

باحثون: سفر شخص لمدينة أكثر تلوثا من مدينته يضر الأوعية الدموية

طرق التغلب على ضغوط العمل قبل عطلة نهاية العام

كشكول

السيطرة على حريق مدرسة بالجيزة دون إصابات

بالصور.. جامعة القاهرة تختتم فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة

بالصور.. جدول امتحانات صفوف النقل بالإسكندرية

بالفيديو.. "النادي": إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية للرئيس السيسي

إسلام سياسي

فرحة إخوانية بعدم حضور أمير قطر للقمة العربية

الأزهر يدين مقتل وإصابة 36 مدنيا وعسكريا في هجمات إرهابية بأفغانستان

داعية إخواني يعتذر لسليم عزوز وسيف عبد الفتاح بسبب هجوم الجماعة

صحفي إخواني يفتح النار على الجماعة بسبب هجومها عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

"الحراك الثقافي في مصر".. بالجلسة الأولى لمؤتمر أدباء مصر

"التغيرات الاجتماعية" و"تحديات الوعي" في ثاني جلسات مؤتمر أدباء مصر

رحيل الشاعر أشرف العناني عن عمر يناهز 55 عامًا

50 صورة لـ"الكعبي" ترصد "الجمال في شرق آسيا" بـ"الجزيرة للفنون".. 29 ديسمبر

صفحتنا ع الفيس بوك