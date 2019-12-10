تجديد حبس صفوت عبدالغني وآخرين في التحريض على العنف

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حبس صفوت عبدالغني، القيادي بالجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، واثنين آخرين، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالتحريض على العنف.



ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.