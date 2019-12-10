"التعاون الخليجي" يعلن دعمه لمصر في قضيتي سد النهضة ومكافحة الإرهاب

صدر مساء اليوم البيان الختامي عن المجلس الأعلى للتعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، متضمنا الكثير من القضايا الخاصة بدول المجلس ودعم الدول العربية، مشددا على دعمه لمصر في مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.



وأكد المجلس في بيانه الختامي على دعم أمن واستقرار مصر، مثمنا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق.



وعبر بيان دول التعاون عن رفضه التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأعرب عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمنًا الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.



انعقدت القمة الـ40 لدول التعاون الخليجي في الرياض اليوم بحضور الدول الست.