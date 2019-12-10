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مديرة "سان جوزيف" بالزمالك: طُلاب المدرسة شرفوا مصر عالميًا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:28 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة – تصوير محمد ديبو
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قالت سميحة راغب، مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، إن المدرسة نجحت في تخريج عدد كبير من الكوادر المصرية المشرفة، مثل عميدة إحدى كليات مقاطعة أوهايو بالولايات المُتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المُهندس جورج أحد كبار مهندسي العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت في لقاءها مع الدستور، والذي جاء على إثر احتفال المدرسة بعامها الخامسة بعد المئة على إنشائها، أن المدارس الكاثوليكية بمصر تُقدر بنحو 172 مدرسة، تجمعها جميعًا رابطة تسمى رابطة المدارس الكاثوليكية بمصر.

وأشارت "راغب" إلى أن هناك العديد من المدارس الكاثوليكية، التي تحتفل بمرور أكثر من 100 سنة عليها، لافتة إلى أن سان جوزيف أحد تلك المدارس التي يمكن أن تحمل لقب "مدرسة عريقة".

وتمنت "راغب" أن يهتم واضعو المناهج بغرس القيم المجتمعية القيمة مثل محبة الآخر وقبول الغير، مؤكدة أن محبتها للخدمة في مجال التعليم، جاءت بسبب الأخت الراهبة الإيطالية التي كانت تتولى خدمتها في المدرسة منذ أن كانت صغيرة، والتي تعلمت منها المحبة والبذل والعطاء.

يذكر أن مدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك، احتفلت بمرور ١٠٥ أعوام على إنشائها، وشارك بالحضور كل من مديرة المدرسة، وعدد من مندوبي وزارة التربية والتعليم، ومجموعة من الشخصيات العامة، ونواب البرلمان من بينهم النائب سيد حجازي رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، وهاني مكرم رئيس مجالس الآباء والأمناء بإدارة غرب القاهرة التعليمية، ونجوى قناوي مدير التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة غرب القاهرة التعليمية.

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