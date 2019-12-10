السجن 10 سنوات للمتهمين بسرقة سيارة نقل بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة 4 عاطلين بالسجن لمدة 10 سنوات لاتهامهم بالاشتراك وسرقة سيارة نقل بالإكراه من سائقها بعد التعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.



ترجع أحداث القضية رقم 6173 لسنة 2019 جنايات محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك ببلاغ من المجني عليه، بقيام 4 أشخاص بالتعدي عليه وسرقة سيارته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام المتهم الأول م.ج.ع، عاطل، بالاتفاق مع المجني عليه ع.م.ع، سائق، بنقل بعض الاثاث بسيارته النقل من منطقة أبيس ليلا، وعند وصوله للمكان المتفق عليه قام كل من م.ص.ف، عاطل، وم.ص.ف، عاطل، وش.س.ف، عاطل، بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء واستولوا على هاتفه المحمول والسيارة وتركوه مغشيا عليه وفروا هاربين.



وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.