الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلين أول ولاية ألمانية تعلن "حالة طوارئ مناخية"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:18 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن مجلس الشيوخ بولاية برلين "حالة طوارئ مناخية"، لتكون بذلك أول ولاية ألمانية تعلن ذلك.

وتم اليوم الثلاثاء اتخاذ قرار لزيادة المساعي الرامية لحماية المناخ في ولاية برلين، بعدما تم تأجيل الموضوع قبل أسبوع بسبب أمور معلقة.

وقال عمدة برلين، ميشائل مولر، بعد اجتماع مجلس الشيوخ اليوم: "قررنا أن نسعى لتجاوز أهدافنا الحالية التي تنص على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 85 بالمئة، مقارنة بالمستويات التي كان عليها في...1990 إننا نسعى لتحقيق نسبة أكبر من 85 بالمئة".

لكن لم ينص قرار مجلس الشيوخ الذي تم التوصل إليه اليوم إلى نسبة مئوية محددة جديدة.

وتتبع برلين بهذا القرار محليات متعددة على مستوى العالم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

منذ يوم

فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة النقل توضح حقيقة تصريحات الوزير حول النقابات العمالية

منذ حوالي 15 ساعة

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سيمر سيف

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

نجوم الفن يشاركون في جنازة المخرج سمير سيف

image description

جامعة أسيوط تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدينة الجامعية

image description

"ربيع" يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز علاقات التعاون المشترك

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

دراسة تحدد المدخنين الأكثر تعرضاً للخطر

كيف تساعد القهوة فى الحماية من الزهايمر والشلل الرعاش؟

تقشير الجلد بين أصابع القدم: الأسباب والأعراض والعلاج

الرئيس نيوز

رئيس "الوطنية للانتخابات": الإعلام الحر المستقل أحد معايير الديمقراطية

عبدالعال يرفع جلسات البرلمان لـ22 ديسمبر.. ويغادر لحضور "منتدى أسوان "

خاص| شراقي عن اجتماع سد النهضة بواشنطن: ولا يوحي بأي اتفاق في نقاط الخلاف

هدية لمسرح شباب العالم 2019.. 5 فنانون يقدمون عملاً فنيًا متكاملاً للمنتدى

منوعات

"لو بتحبها مشيها".. الرياضة تطيل عمر المرأة

دراسة: رابطة ذيل الحصان تسبب الصداع

باحثون: سفر شخص لمدينة أكثر تلوثا من مدينته يضر الأوعية الدموية

طرق التغلب على ضغوط العمل قبل عطلة نهاية العام

كشكول

بالصور.. جامعة القاهرة تختتم فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة

بالصور.. جدول امتحانات صفوف النقل بالإسكندرية

بالفيديو.. "النادي": إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية للرئيس السيسي

بالفيديو.. "النادي": نحلم بافتتاح الرئيس لمشروعات وانجازات جامعة العريش

إسلام سياسي

فرحة إخوانية بعدم حضور أمير قطر للقمة العربية

الأزهر يدين مقتل وإصابة 36 مدنيا وعسكريا في هجمات إرهابية بأفغانستان

داعية إخواني يعتذر لسليم عزوز وسيف عبد الفتاح بسبب هجوم الجماعة

صحفي إخواني يفتح النار على الجماعة بسبب هجومها عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

"الحراك الثقافي في مصر".. بالجلسة الأولى لمؤتمر أدباء مصر

"التغيرات الاجتماعية" و"تحديات الوعي" في ثاني جلسات مؤتمر أدباء مصر

رحيل الشاعر أشرف العناني عن عمر يناهز 55 عامًا

50 صورة لـ"الكعبي" ترصد "الجمال في شرق آسيا" بـ"الجزيرة للفنون".. 29 ديسمبر

صفحتنا ع الفيس بوك