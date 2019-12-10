سميحة راغب للدستور: الحفاظ على القيم هو هدف "سان جوزيف"

قالت سميحة راغب مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، إنها بدأت خدمتها لله منذ الصغر، مُشيرة إلى أنها بدأت العمل في "سان جوزيف" عام 1974.



وأضافت في لقائها مع الدستور، والذي جاء على إثر احتفال المدرسة بعامها الخامس بعد المئة على إنشائها، أن مدارس سان جوزيف بها جميع المراحل منذ رياض الأطفال وحتى الثانوية، مؤكدة أن المدرسة احتفلت بعيد العلم تزامنا مع ذكرى إنشائها الـ105.



وأوضحت أن المدرسة استغلت تلك المناسبة لتكريم الطلاب المتفوقين على جميع الأصعدة العلمية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، مُشددة على أن الحفاظ على القيم هو هدف المدرسة الأول، حيث إنه كلما كانت القيم موجودة من سلام ومحبة وعلاقات طيبة، زالت الأمراض النفسية والاجتماعية وأصبحت الأجواء الأسرية مُريحة للطلاب، مما يؤثر عليهم على الصعيد العلمي، لا سيما أن القيم التي تُزرع في الطالب تُنقل بشكل غير مباشر إلى البيت بأكمله.



وأشارت إلى أن المدرسة تتخذ لكل عام دراسي شعارًا تحرص على ترديد الطُلاب له يوميًا في طابور الصباح، فكان شعار العام الدارسي الحالي "عاوزين نبدأ يومنا وإحنا فرحانين .. نحب كل الناس ونحترم الكبار والصغيرين".



يذكر أن مدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك، احتفلت بمرور ١٠٥ أعوام، على إنشائها، وشارك بالحضور كل من مديرة المدرسة، وعدد من مندوبي وزارة التربية والتعليم، ومجموعة من الشخصيات العامة، ونواب البرلمان من بينهم النائب سيد حجازي رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، وهاني مكرم رئيس مجالس الآباء والأمناء بإدارة غرب القاهرة التعليمية، ونجوى قناوي مدير التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة غرب القاهرة التعليمية.