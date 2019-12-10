خالد الجندي: الصحابة ليسوا "سوبر مان"

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البرامج التي تتحدث عن قصص السلف الصالح العظيمة، أصبحت كثيرة جدا هذه الأيام.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن السلف الصالح طاهر وعظيم وهم أفضل الناس على الإطلاق، متسائلا: "لماذا لا نكون نحن أيضا سلفا صالحا؟، لماذا لا نكون نحن أيضا صحابة معاصرين في هذا الزمن".



وتابع: "إنت فاكر الصحابة دول "سوبر مان" وأشخاص خارقين؟ هم بشر مثلك تماما يتألمون ويحزنون ويفرحون مثلنا تماما، فبلاش نظرية السوبر مان التي ننظر بها إلى السلف الصالح".

