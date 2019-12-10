الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبو الغيط يشارك في افتتاح فرع الأكاديمية العربية للعلوم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:11 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
طباعة
توجّه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء ؛ للمشاركة غدًا في افتتاح فرع جديد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة، بحضور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، وإسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن هذا الفرع يعد الأول من نوعه للأكاديمية بمنطقة الخليج العربي، وأن افتتاحه يعكس نجاحًا لها فى بناء مؤسسات تعليمية بمعايير عالمية.

أضاف المصدر أن الأكاديمية هى إحدى المنظمات العربية وتعد الذراع التعليمي والفني للجامعة العربية، وأن توسعها يمثل قصة نجاح حقيقية، ويعكس ما يمكن أن يفضى إليه العمل العربي المشترك من ثمار إذا ما جرى على أساس علمي وبروح تشاركية حقيقية.

وأكد أن الأكاديمية حققت حلمًا بتوطين التكنولوجيا والمعرفة وخاضت في مجالات تقع في القلب من الاقتصاد العالمي المعاصر، وهي الاتصالات والمعلومات، وأخذت على عاتقها مهمة ليس هناك ما يفوقها من حيث الأهمية والخطورة وهي تكوين الكادر العربي؛ تعليمًا وتدريبًا وتأهيلًا وتسليحًا بأحدث المعارف والخبرات.

واعتبر أن مشاركة الأمين العام فى حفل افتتاح الفرع الجديد تعكس اهتمامه بدعم الأكاديمية لمواصلة مسيرة التطوير والتوسع على الصعيد العربي، كما تعكس ما يكنه من تقدير خاص للشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، صاحب الرؤية التنويرية والالتزام العربي، الذى حرص على هذه الشراكة مع الأكاديمية إيمانًا منه بمركزية قضية التعليم والثقافة على الصعيد العربي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

منذ يوم

هل مرض شريف مدكور خطير؟ طبيبه يحسم الأمر

منذ حوالي 15 ساعة

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

منذ حوالي 7 ساعات

"أمن القاهرة" ينفي وقوع انفجار في المعادي والمقطم

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سيمر سيف

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

نجوم الفن يشاركون في جنازة المخرج سمير سيف

image description

جامعة أسيوط تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدينة الجامعية

image description

"ربيع" يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز علاقات التعاون المشترك

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

دراسة تحدد المدخنين الأكثر تعرضاً للخطر

كيف تساعد القهوة فى الحماية من الزهايمر والشلل الرعاش؟

تقشير الجلد بين أصابع القدم: الأسباب والأعراض والعلاج

الرئيس نيوز

رئيس "الوطنية للانتخابات": الإعلام الحر المستقل أحد معايير الديمقراطية

عبدالعال يرفع جلسات البرلمان لـ22 ديسمبر.. ويغادر لحضور "منتدى أسوان "

خاص| شراقي عن اجتماع سد النهضة بواشنطن: ولا يوحي بأي اتفاق في نقاط الخلاف

هدية لمسرح شباب العالم 2019.. 5 فنانون يقدمون عملاً فنيًا متكاملاً للمنتدى

منوعات

"لو بتحبها مشيها".. الرياضة تطيل عمر المرأة

دراسة: رابطة ذيل الحصان تسبب الصداع

باحثون: سفر شخص لمدينة أكثر تلوثا من مدينته يضر الأوعية الدموية

طرق التغلب على ضغوط العمل قبل عطلة نهاية العام

كشكول

بالصور.. جامعة القاهرة تختتم فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة

بالصور.. جدول امتحانات صفوف النقل بالإسكندرية

بالفيديو.. "النادي": إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية للرئيس السيسي

بالفيديو.. "النادي": نحلم بافتتاح الرئيس لمشروعات وانجازات جامعة العريش

إسلام سياسي

الأزهر يدين مقتل وإصابة 36 مدنيا وعسكريا في هجمات إرهابية بأفغانستان

داعية إخواني يعتذر لسليم عزوز وسيف عبد الفتاح بسبب هجوم الجماعة

صحفي إخواني يفتح النار على الجماعة بسبب هجومها عليه

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية ليست لها علاقة بالإسلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

"الحراك الثقافي في مصر".. بالجلسة الأولى لمؤتمر أدباء مصر

"التغيرات الاجتماعية" و"تحديات الوعي" في ثاني جلسات مؤتمر أدباء مصر

رحيل الشاعر أشرف العناني عن عمر يناهز 55 عامًا

50 صورة لـ"الكعبي" ترصد "الجمال في شرق آسيا" بـ"الجزيرة للفنون".. 29 ديسمبر

صفحتنا ع الفيس بوك