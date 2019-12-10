باحثة: التحول الرقمي يوفر الوقت والجهد ويكافح الفساد (فيديو)

كشف الباحثة رنا نجم، بالمركز الإعلامي العربي، تفاصيل التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة المصرية الوصول إليه خلال الفترة المقبلة.

وقالت "نجم"، في حوارها المذاع عبر شاشة "التليفزيون المصري"، أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تولي اهتمام كبير للتحول الرقمي الأمر الذي ظهر جلياً في تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن الدولة اتخذت إجراءات في هذا الصدد.

وأكملت الباحثة، أن الدولة أصدرت بطاقة "ميزة" وأغلب المصالح الحكومية تحولت رقمية ومنها وزارات المالية والتموين وصرف المعاشات، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يوفر الوقت والجهد ويكافح الفساد بشكل عام.

وأشارت إلى أن "كل جنية داخل بتبقى الدولة عارفة مصدرة، والتحول الرقمي يقلل في الميزانية ما لا يقل عن 2 مليار جنية، والإعلام له دور كبيرة جدا لتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي".



