خالد الجندي: الخطاب الديني الحالي لا يصنع مسلما معاصرا

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس أصبحوا يشكون في العالم الديني الذي ليس له لحية، معقبا: خيبة كبيرة أن تصبح اللحية مقياسا للعلم الشرعي، ووجود العمامة والجلباب هو علامة المشيخة.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الخطاب الديني خطاب انكفائي يرجع إلى الوراء ولا يتقدم إلى الأمام، خطاب لا يصنع علماء طاقة ذرّية ولا علماء كيمياء ولا أطباء مهرة ولا يصنع مسلما معاصرا.



وأوضح أن الخطاب الديني الحالي دائم النقد؛ فأي شيء نقوله يتم انتقاده، متابعا، "كل حاجة بتقولها بيلوموك عليها، وكل حاجة بتعملها بيعاتبوك عليها".



وتابع: "اللوم وصل لدرجة أن بعض الخطابات الدينية في الفتاوى تحاسِب على النية؛ حيث قال البعض إن من ينوي أن يُطلًّق زوجته بقلبه فإنها تُصبح طالق".

