"العاملين بالخارج" يشارك محاكاة دول المتوسط فى "منتدى شباب العالم"

يشارك أحمد على حسن، عضو الاتحاد العام للعاملين بالخارج، القيادى بحزب المصريين الأحرار، فى فعاليات منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويحضر ممثلًا عن اتحاد العاملين بالخارج ويلقي كلمة خلال نموذج المحاكاة المخصص لدول حوض المتوسط، ويعرض فيها جوانب من الملفات المهمة التي تخدم التبادل والتعاون المشترك.



وأعرب أحمد على عن سعادته بحضور فعاليات منتدى شباب العالم الذى أصبح منصة عالمية للحوار بين الشباب وجسر للتعاون بين البلدان وأساس لتحقيق السلام.



وقال: "سوف أنال شرف الوجود في حضرة رئيس مصر الذى أبهر العالم بالعديد من الإنجازات والمشروعات وعبر بالبلاد الأزمات ونجح في احتواء شباب مصر وامتد النموذج لدول العالم".



وأضاف أحمد على: "أنني محظوظ لحضورى المنتدى للمرة الأول أحمل شرف عضوية حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، واتحاد العاملين برئاسة المهندس إسماعيل أحمد اللذين لهما فضل كبير في تحقيق النجاح لدعمهما وثقتهما في قدرات الشباب ليكونوا في مقدمة الصفوف".