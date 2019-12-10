السيسى: سعدت بلقاء رئيس جنوب إفريقيا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بلقاء نظيره الجنوب إفريقي، في القاهرة.



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سعدت اليوم بلقاء الرئيس سيريل رامابوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خلال زيارته الرسمية لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.



وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات اليوم مع نظيره، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أعقبها مؤتمر صحفي بين الرئيسي.



وأكد أنه أجرى مباحثات ثنائية معقمة ومثمرة، وتم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي بكل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.