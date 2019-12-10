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حوادث

نشطاء يهاجمون جمال عيد: يغازل تركيا ليحصل على تمويل

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:53 م
جمال عيد
جمال عيد
مريم جبل
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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحامي جمال عيد، ووجهوا له رسالة شديدة اللهجة قالوا فيها، إنه يستخدم الكذب سلاحًا لمحاولة استعادة نشاطه بهدف استئناف التمويل المادي.

وكتب المدونون: "جمال عيد يتردد على السفارات للاستجداء ويعقد مقارنة بين مصر وتركيا على أمل فتح منفذ جديد للتمويل المالي رغم علمه بأن هناك آلاف الصحفيين والقضاة محبوسين في السجون التركية".

وأضاف المهاجمون، أنه رغم علمك أن تركيا تحتضن القيادات الإرهابية المسئولة عن استشهاد المواطنين المصريين فإن إراقة الدماء لا تهم الكاذب الذي يبحث عن حفنة دولارات يعوض بها خسارته المالية بعد أن أصبح "كارت محروق" أمام الجهات التي كان يتلقى منها الأموال والذين يبدو أن تنطعه على أبوابهم لم يأتِ إلا بالفتات.

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